「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２５日、宮島）豊田健士郎（２９）＝三重・１１５期・Ａ１＝が２走１１点条件の勝負駆けに挑む。３日目は１Ｒで３着。「行き足に余裕があってＳを決めやすい。上位ではないが中堅よりは上」と感触は悪くない。宮島では直近３年こそ勝率５・０９と振るわないが、２０２０年３月のルーキーシリーズで優勝がある。「宮島はエンジンが動いてくれれば勝負になる。昨年８月のＧ３ではエンジン