s**t kingzが三浦大知・SKY-HIとの3組共作楽曲「愛が呆れ果てるまで feat. 三浦大知,SKY-HI」を10月15日(水)にリリースすることが決定した。三浦大知とは2023年リリースの「No End feat.三浦大知」以来の約2年ぶり、SKY-HIとは2020年リリースの「Oh s**t!! feat.SKY-HI」に次ぐ約5年ぶりで、それぞれ2度目のコラボレーションとなる。3組共作という形では今回が初。本作は、こんな世界だからこそあえて真っ直ぐな表現で【愛】をテー