キタンクラブは、「DJ KOO アクリルアソート」を10月第3週に発売する。価格は400円。全5種類ですべてDJ KOOの本人写真を使用している。「DJ KOO アクリルアソート」は、DJ KOO DJ活動45周年を記念したアイテム。ボールチェーン付きのアクリルキーホルダ―は「OK!」「PON! PON! PON!」「SAIKOO!!」の3種、アクリルスタンドは「アガって KOO!」「DO DANCE!」の2種。SNSでは「最KOOすぎる」「これはコンプしたいDO DANCE」「出会いた