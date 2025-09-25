国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」は25日、京都向日町競輪場で会期前競技の自転車トラック種目が行われ、ケイリンで男子Aの決勝は田村一暉（広島・京産大）が10秒477で制し、女子は西原夕華（京都・北桑田高）が12秒509で優勝した。スプリントの男子Aは井出晃太郎（静岡・中大）、女子は鶴葵衣（福岡・祐誠高）が勝った。