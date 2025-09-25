キリンビールは２５日、東南アジア地域の酒類販売などを担う新会社をマレーシアに設立し、１０月１日から事業を始めると発表した。人口増加や経済成長が続く東南アジアで、主力のチューハイ「氷結」を中心に販売を強化する。東南アジアは日本文化への関心も高く、今後アルコール飲料市場が拡大すると見込まれている。新会社の設立によって現地のニーズを素早く把握し、売り上げ拡大につなげたい考えだ。東京都内で２５日に開い