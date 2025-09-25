記者会見するJICAの田中明彦理事長＝25日午後、東京都内国際協力機構（JICA）の田中明彦理事長は25日、東京都内で記者会見し、アフリカとの交流推進を目的とした「ホームタウン」事業を撤回すると発表した。交流サイト（SNS）で「移民が増える」といった誤情報が拡散し、関係自治体が抗議を受けた状況を踏まえ「国内で誤解と混乱を招き、その結果、自治体に過大な負担が生じる結果となってしまった」と説明した。政府の事業が