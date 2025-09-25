「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（２５日、宮島）高井雄基（２９）＝愛知・１２６期・Ａ１＝と登玉隼百（２６）＝兵庫・１２７期・Ａ２＝の２人がＧ１初勝利を挙げた。３日目８Ｒを逃げ切った高井は「（初１着は）良かったです。６、５、６着だったのでとりあえずインだけは、と思っていた」と話し、白星へのチャンスである絶好枠の利をしっかりと生かした形となった。登玉は１号艇だった３日目９Ｒで、２コースがへこ