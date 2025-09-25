この秋、神戸・新開地のあちこちで笑いの渦が発生！「第1回神戸落語まつり」が11月1日（土）と2日（日）の2日間を中心に、神戸市兵庫区の新開地エリアで開催される。上方落語の定席「神戸新開地・喜楽館」をはじめ、地元ホールや映画館などを舞台に、ベテランから若手注目株まで総勢約100人の多彩な噺家が高座をつとめる。神戸新開地・喜楽館メイン会場の喜楽館では会期を拡大し、10月27日（月）〜11月2日（日）の昼席「復活も