ニュースキャスターでジャーナリストの岸田雪子氏（55）が25日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。小川晶前橋市長が部下である同市の男性幹部職員とラブホテルで複数回面会していた疑惑報道について言及した。小川氏の“ラブホ密会”については24日、ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報道。小川氏は男性とホテルで複数回面会していたことは認めたが、「相談に乗ってもらっていた」と仕事