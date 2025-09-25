映画『ハリー・ポッター』シリーズのハーマイオニー役や、実写版『美女と野獣』のベル役で知られるエマ・ワトソン。2019年以降、俳優として目立った作品に出演していないことについて、気持ちを明かした。【写真】エマ・ワトソン、12年ぶりにカンヌ映画祭を訪れる姿がキャッチHollywood Authenticのインタビューで、エマは「私はある意味、（演技における）宝くじを当てたようなもの。私に起きたことは本当に珍しい。だけど、