Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤È»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤è¤ê¡¢Ä¹Èø¤È»³ÅÄ¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿Saucy Dog¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡¢¼çÂê²Î¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡ß»³ÅÄ°ÉÆà¡ß¼çÂê²Î¡¦Saucy DogÀÐ¸¶¿µÌé¤ÎÅ¤ÃÌ±ÇÁüËÜºî¤Ï¡¢¼ÐÀþÆ²Í­µª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Æâµ¤¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦µÜÎæË¾¤òÄ¹Èø