風間俊介と齋藤潤がダブル主演を務める、日テレシナリオライターコンテスト大賞ドラマ『217円の絵』（日本テレビ系）より、役ビジュアルと場面写真が公開。併せて、風間と齋藤のクランクアップのコメント、監督・野尻克己、企画・プロデュース佐藤貴博のコメントが到着した。【写真】コンビニバイトに勤しむ自称画家の御所（風間俊介）と高校生・春文（齋藤潤）の思いが絵を通して交錯！場面写真ギャラリー18年ぶりに開催さ