【モデルプレス＝2025/09/25】女優の吉瀬美智子が25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ衣装姿を披露した。【写真】吉瀬美智子、ショーパン姿で美脚披露◆吉瀬美智子、美脚際立つ地元ロケ姿披露吉瀬は「TVerにて本日より、『じもちゃんねる』をご視聴頂けます」「なんと地元朝倉市へ」とコメントし、地元・福岡県朝倉市での番組ロケで美しい脚が際立つカジュアルスタイルを披露した。投稿では「この番組でしか見られない