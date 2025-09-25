【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの熊切あさ美が25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つゴルフスタイルを公開した。【写真】熊切あさ美、ミニスカからほっそり美脚披露◆熊切あさ美、美脚際立つゴルフスタイル披露熊切は「今夜も0時45分からテレビ東京『じっくり聞いタロウ』観てね」とコメントし、ゴルフ場で美しい脚が際立つ黄色のスカートとハイソックスのスポーツスタイルを披露した。「ゴルフの成長が遅いわたし