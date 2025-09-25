◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部専大６―３中大２回戦（２５日・スリーボンドスタジアム八王子）専大が打力で中大の猛追を振り切った。同点の４回１死一塁、４番・井上隼（１年＝國學院栃木）がレフトへ１号２ランをたたき込み勝ち越しに成功した。６、７回に１点ずつ失い同点とされるが、８回２死満塁の好機で再び井上。初球から振り抜き、中前適時打で勝ち越した。「チームが乗っていたので打つことができてよかっ