【モデルプレス＝2025/09/25】歌手の工藤静香が25日、自身のInstagramを更新。卵の賞味期限を活用して作った手作りスイーツを公開した。【写真】工藤静香「適当すぎたかな」手作りスイーツ公開◆工藤静香、手作りスイーツ披露工藤は「卵3つの賞味期限が」「それにしても、ちょっと適当すぎたかな。計ろうとしたのです。でもジャービャーになってしまいました」とコメントし、手作りのスイーツを披露した。投稿では「これだった