約43万台のヒットとなった「ユーノスロードスター」をデザイン2025年9月20日、マツダのスポーツカーである「ユーノスロードスター」や「RX-7（3代目、FD3S型）」などのエクステリアデザインを手がけた、カーデザイナーのトム俣野氏が亡くなりました。77歳でした。「グランツーリスモ」の山内一典氏も“ロードスターのパパ”を追悼【投稿を見る】トム俣野氏（本名、俣野 努（またの つとむ）氏）は1947年10月7日生まれ、長崎県