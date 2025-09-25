ラッパーのエイサップ・ロッキーが、交際５年になるパートナーでシンガーソングライターのリアーナと極秘結婚したことをほのめかした。2020年に交際を開始したロッキーとリアーナは、RZA君(3)とライオット君(2)という2人の息子をもうけており、現在3人目の赤ちゃんを妊娠中だ。 【写真】第１子も、第２子も大きなお腹のマタニティフォトを披露してきたリアーナ