プロ野球のファームは25日、イースタン・リーグのオイシックス―日本ハム戦（長岡）が2回裏1死で降雨ノーゲームに。ウエスタン・リーグと合わせ、ナイターを含めて5試合が行われた。巨人はヤクルト戦（戸田）に8―2で逆転勝ち。先発の育成選手・ルシアーノが3回3安打1失点で、2番手・戸田が2回無安打2奪三振無失点で4勝目（3敗）を挙げた。三塚が3回の9号2ランなど2安打、フルプも2安打2打点。ヤクルト先発の育成選手・西浜は3