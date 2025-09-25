（石破首相）「安保理は今なお、十分に機能を発揮できていません。安保理の改革を今こそ断行しなければなりません」日本時間の24日、国連総会で演説した石破総理大臣。振り返れば1年前…。（2024年･自民党総裁選）「石破茂君をもって当選者と決しました」高市氏と決選投票の末、自民党総裁に。自民党を立て直すべく期待をもって石破政権はスタートしました。しかし、就任直後に打って出た衆院選で与党は過半数割れに。少数与