健康保険組合連合会（健保連）は２５日、大企業の社員や家族らが加入する１３７８組合の２０２４年度の決算見込みを発表した。平均保険料率は月収の９・３１％で、前年度から０・０４ポイント上がり、過去最高となった。１人あたりの年間保険料も過去最高の５４万１４６円だった。組合全体の決算見込みは１４５億円の黒字で、賃上げによる保険料収入の増加などで２年ぶりに黒字となったが、組合の半数近い６６０組合は赤字だっ