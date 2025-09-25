岐阜県内の山中で、行方不明の女性の遺体が見つかり、警察は別の事件で起訴された男女が女性の死亡に関与した可能性があるとみて調べています。記者「岐阜県揖斐川町です。人目につかない山の中で、白骨化した遺体の一部が見つかりました」捜査関係者などによりますと、今年1月、岐阜県揖斐川町の雪山で、白骨化した遺体が見つかりました。その後の警察の捜査で、遺体は去年12月から行方不明になっていた岐阜県可児市の30代女性と