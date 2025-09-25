福岡県警の捜査部門のトップがセクハラをして辞職です。飲食の席で女性職員2人に性的な発言をしたということです。福岡県警によりますと、セクハラ行為をしたのは真崎俊行刑事部長（59）です。今年7月、福岡市内で自ら主催した飲食の席で同席した女性職員2人に対し、性的な発言をしました。県警に対し、「酒に酔い覚えていない部分もあるが、被害者が話していることが事実だと思う。恥ずべき行為であり、本当に申し訳ない」と話し