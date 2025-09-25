車から手を伸ばし、バイクの運転手を押して殺害しようとした事件で、被害者は当時の恐怖を「事故当時はバイクで走行していたんですけど、それ以来バイクに乗るのが怖くて」と語りました。土山法光容疑者（38）は2025年2月、大阪市西淀川区の国道を軽自動車で運転中に窓から手を伸ばし、バイクの運転手の男性（当時31）を押して殺害しようとした疑いが持たれています。警察によると、男性は転倒し右の太ももを骨折するなどの重傷を