オンラインカジノで常習的に賭博をした罪に問われたフジテレビ元社員の男に対し、東京地裁は懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。フジテレビ元社員でバラエティ制作部の企画担当部長だった鈴木善貴被告は、去年9月から今年5月にかけて海外のオンラインカジノサイトで常習的にバカラ賭博などをした罪に問われています。東京地裁は25日の判決で、「賭博の頻度や賭け金額の高額さ、鈴木被告が当時勤務していた会社から戒告処