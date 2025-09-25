JR東日本はネット予約サービス「えきねっと」での新幹線予約を乗車日の3か月前からできる「早期予約」サービスを始めると発表しました。現在、指定席の発売は基本的に1か月前からとなっていますが、「早期予約」サービスは列車や席数限定で、座席位置は指定できないものの3か月前に、席を確保できます。新幹線は空の便と比べ予約開始時期が遅く、旅行の予定が立てづらい問題の解消につなげる考えです。来年1月10日以降の乗車分を対