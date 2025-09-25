昔の人はどうやって結婚相手を選んでいたのか。駒澤大学の大城道則教授は「古代エジプトの第5王朝（(紀元前 2500年ごろ）の王に仕えた宰相プタハホテプは、男性にとっては得難い宝となる女性の特徴を言い残している」という――。※本稿は、大城道則『古代人の教訓 視野が広くなる、世界最古の格言』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Tomasz Dutkiewicz※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Toma