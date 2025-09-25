福井鉄道は、グループ会社の役員が10年間にわたって総額およそ7000万円を私的流用する業務上横領があったと明らかにしました。福井鉄道によりますと、グループ会社で旅行・タクシー・石油事業などを展開する「福鉄商事」の役員が、2015年9月から2025年8月の10年間にわたって私的流用を繰り返し、総額およそ7000万円を横領したということです。8月に内部告発を受けて社内を調査したところ、役員本人が聞き取りに対して横領を認めた