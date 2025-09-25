「健康的な睡眠時間は7時間」と聞くが、本当だろうか。脳神経外科医の東島威史氏は「『寝不足』も『寝すぎ』も健康リスクになる可能性がある。ただ、何時間寝なければという理想が高くなりすぎると眠れないことが心配の対象になる。昼間の活動に支障がなければ問題はないと受け止めてほしい」という――。※本稿は、東島威史『不夜脳 脳がほしがる本当の休息』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Il