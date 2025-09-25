タイ国政府観光庁は、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。ブース内のステージでは、ネイルダンス・マッサージのデモンストレーション、観光庁トークセッション、伝統舞踊「イサーン・ラムブルーン」の披露などを時間ごとに行う。さらにイベントスペースでは、ハーブ嗅ぎ薬「ヤードム」作り体験ができる。ブースはホールF、F-67。「