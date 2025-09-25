中継ぎとしてデビューで“一発回答”した佐々木(C)Getty Imagesどうにもブルペン陣が締まらない。ワールドシリーズ連覇に向け、“世界一軍団”ドジャースの課題が浮き彫りになっている。現地時間9月24日に行われたダイヤモンドバックス戦で、ドジャースは3点をリードした8回裏にリリーフ登板をしたアレックス・ベシアとエドガルド・エンリケスが打ち込まれて3失点。4点差をひっくり返されてサヨナラ負けを喫した前日を彷彿とさ