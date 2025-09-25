なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、10月1日午前11時から、「温たま担々うどん」を販売する。「温たま担々うどん」は、なか卯特製担々スープを使用した冬の定番「担々うどん」に、こだわりの温たまをのせた商品とのこと。「温たま担々うどん」担々スープは、きめ細かくなめらかなゴマペーストにラー油がきいた、ゴマの豊かな香りとコクが際立つ、ピリ辛な味わいとなっている。担々スープのクセになるような辛さと