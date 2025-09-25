「NONIOハブラシ」ライオンは、口臭科学から生まれた「NONIO」ブランドから、薄型ヘッドで口内のすみずみまで届いて口臭の原因となる歯垢をしっかり除去し、好みのみがき心地で選べる「NONIOハブラシ」の3タイプを、10月から改良発売する。薄型ヘッドで口内のすみずみまで届き、好みのみがき心地でしっかり歯垢を除去できる「NONIOハブラシ」が登場する。クリアタイプのハンドルでは最薄レベル（同社内、クリアタイプのハンドルに