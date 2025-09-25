現地時間９月23日に開催されたカラバオカップの３回戦で、三笘薫が所属するブライトンが、３部のバーンズリーと対戦。６−０で圧勝を飾った。三笘が温存されたこの一戦で、衝撃の４ゴールを叩き込んだのが、パラグアイ代表MFディエゴ・ゴメスだ。開始９分に左からのクロスをねじ込み、先制ゴールを挙げると、21分と33分には強烈なミドルシュートで加点。68分に巧みな動き出しでネットを揺らし、なんと４ゴールを奪ってみせた