中国外務省は北朝鮮の崔善姫外相が27日から中国を訪れると発表しました。中国外務省は25日午後、北朝鮮の崔善姫外相が今月27日から30日までの日程で中国を訪問すると発表しました。王毅外相と会談するとみられます。崔外相は今月、戦後80年を記念した軍事パレードに出席するため金正恩総書記と共に中国を訪れていました。2022年に外相に就任して以降、単独での中国訪問は初めてです。今月4日に行われた中朝首脳会談では、友好関係