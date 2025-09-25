「news every.」が注目の人物を取り上げる「4時コレPerson」。25日は、今年開かれたイギリスのパンコンテストで優勝した、青悦美代さんです。■独学で学んだ青悦さんのパンいまイギリスで話題に弾力のある、ふわふわの食パン。イギリス中部の自宅でパンを作っているのは、夫とともにイギリスに移住した日本人、青悦美代さん（55）。独学でパン作りを学んだ青悦さんのパンが、いまイギリスで話題となっています。その理由が…。青