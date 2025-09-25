住宅購入では数百万円単位のお金を用意する必要があります。頭金として「300万円」を下ろそうとしたら、銀行から「すぐには対応できない」と言われて驚いた、という声は少なくありません。自分のお金なのに、なぜ自由に引き出せないのでしょうか？ 本記事では、銀行が大口の現金引き出しを制限する理由と、実際に大きなお金を引き出すときの注意点を解説します。 なぜ大きなお金を引き出すと銀行からストップがかかる