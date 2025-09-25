税金をできるだけ安く済ませるにはどうしたらいいのか。公認会計士の山田真哉さんは「みんなが知っているのに、6人に1人しか使っていない制度がある。年内いつでも申請ができるが、9月30日までがおすすめだ」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■ふるさと納税は9月30日までがお得公認会計士の山田真哉です。今回はいまや「節税」の代名詞ともなっている「ふるさと納税」について、