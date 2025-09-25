news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「那須川天心の「世界初挑戦」決定相手は“モンスター弟”」のニュースについてお伝えします。◇◇◇ボクシングの那須川天心選手が11月、世界戦に臨むことが発表されました。那須川選手「世間に響くカードができるなという風に思い、すごいわくわくしましたね」那須川選手はキックボクシングで42戦全勝。その功績からついた異名は、神童。ボクシング転向後はデビュー戦から7連勝