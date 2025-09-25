元AKB48でタレントの西野未姫さんは9月24日、自身のInstagramを更新。娘と外出したことを報告し、写真と動画を公開しました。【写真＆動画】西野未姫「娘と初めてコストコへ」「未姫さんに似てきましたね」西野さんは「娘と初めてコストコへお買い物」とつづり、2枚の写真と1本の動画を公開。荷物と一緒にショッピングカートに乗った娘と西野さんのほほ笑ましいツーショットです。「#カートに乗せたらご機嫌」とあるように、娘はと