空き家を壊して更地にしたところ、「固定資産税が25万円も上がった」と驚く声も少なくありません。 これは、建物を解体すると、税金の優遇措置がなくなり、結果として大幅に税額が上がることがあるためです。では、空き家は壊さずに残した方が本当にお得なのでしょうか？ 本記事では、固定資産税が上がる仕組みと、空き家を壊す・残すそれぞれのメリット・デメリットを解説します。 更地にすると固定資産税が上