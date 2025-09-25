男子スピード予選2回目を終え雄たけびを上げる藤野柊斗＝ソウル（共同）【ソウル共同】スポーツクライミングの世界選手権は25日、ソウルで男子スピードが行われ、予選を突破した藤野柊斗（東洋大）は決勝トーナメント1回戦で敗れて16位だった。今季ワールドカップ（W杯）年間総合3位の大政涼（ダイキアクシス）は22位で予選敗退した。同時開催で、リードで争われるパラクライミングの世界選手権は、2028年ロサンゼルス・パラ