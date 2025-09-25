俳優の阿部寛（６１）が２５日、都内で主演映画「俺ではない炎上」（２６日公開）の公開前日祭に俳優の芦田愛菜（２１）らとともに登壇した。今作は明日はわが身のノンストップ炎上エンターテインメント。大手ハウスメーカーに務める山縣泰介（阿部寛）がある日突然、彼のものとと思われるＳＮＳアカウントから女子太生の痛い画像が拡散され、殺人犯に仕立て上げられる。阿部は「最近僕はかっこいい役が続いてて、久々にこん