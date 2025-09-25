ロシアのミサイル攻撃を受けて、上空に立ち上る煙＝７日、ウクライナ首都キーウ/Vladyslav Sodel/Reuters（ＣＮＮ）ティム・フリシュチュク君（５）は、新学期の初日を地下室で過ごすことになるとは思ってもいなかった。だが、９月２日、ウクライナ首都キーウで空襲警報が鳴ると、フリシュチュク君と新しい級友たちは地下に避難せざるを得なかった。戦時下に入学すれば、そうなるのだ。ロシアは年初から無人機（ドローン）の生産を