（資料写真）神奈川県警少年捜査課と茅ケ崎署は２５日、傷害の疑いで、藤沢市に住む高校２年の男子生徒（１６）と茅ケ崎市に住むアルバイトの少年（１７）を逮捕した。逮捕容疑は、５月２４日午後６時５分から同７時１０分ごろまでの間、同市内の公園で、同市在住の高校１年の女子生徒（１５）の顔面などを殴打する暴行を加え、２週間のけがを負わせた、としている。署によると、ともに容疑を認めている。３人はいずれも非