友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は妹とケンカしたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公には彼氏がいます。ある日主人公は家に彼氏を連れてくるのですが、妹のユウカは彼のことを嫌いと言いました。なぜ彼女はそんなことを言ったのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：瀬戸ウナギ