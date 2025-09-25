恋愛がおっくうになってしまう時期は誰にでもあるもの。とはいえ、そのうち何とかなるだろう…と放置しておくと、現役復帰するのがどんどん難しくなってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性76名に聞いたアンケートを参考に「恋愛とか面倒くさい…恋に消極的な自分にカツを入れる方法」をご紹介します。【１】「合コンや街コン」に参加し、現役復帰に向けて助走をつける「久々に合コンに出たら、男性との会