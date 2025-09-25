まるでスズキ「新型ハスラー」!?まもなく「ジャパンモビリティショー2025」が開催されます（2025年10月30日から11月9日）。それまでの「東京モーターショー」に代わって、前回の2023年から、「ジャパンモビリティショー（JMS）」へと生まれ変わったのですが、初めてJMSに登場して話題となったコンセプトカーとして、スズキ「eWX」を紹介します。スズキ「新型ハスラー」として登場なるか！【画像】超カッコいい！ これが「次期