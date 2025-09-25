◆大相撲秋場所１２日目（２５日・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）は、横綱・豊昇龍（立浪）を切り返しで破り、９勝目を挙げた。低い姿勢で押し込むと、相手が引くところを左差し。横綱が、右の小手投げに来ると、左足で外掛け、相手が体勢を崩すのを見て、右手で上体を突いて勝利を飾った。「中に入れて自分の相撲が取れた。体が起きなかったことが一番よかった」と安青錦は息を弾ませた。先場所に続いて、横綱撃破には「