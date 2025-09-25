２２日、ＰＲイベント出席者に製品を紹介する茶企業の担当者。（東京＝新華社配信）【新華社東京9月25日】中国雲南省商務庁が主催し、同省在日（東京）商務代表処と日本雲南総商会が運営する特産品PRイベントが22日、東京で開かれた。中日両国の企業数十社の代表者が出席し、同省の企業5社の代表者がそれぞれ特色ある製品や経営モデルを紹介した。会場には生花やコーヒー、茶葉、天然キノコ、飲料など省産品が展示され、企業家ら